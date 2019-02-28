111 свертков с героином изъяли у молодой пары

28.02.2019 18:27 138

Сотрудниками УМВД были задержаны граждане ближнего зарубежья, 34-летний мужчина и 24-летняя девушка, при попытке сделать «закладку».

В ходе обыска у задержанных дома обнаружили еще 111 свертков. Экспертиза показала, что в них находится героин. Предположительно, граждане приобрели крупную партию наркотиков с целью дальнейшей реализации частями.

Было возбуждено уголовное дело. Молодые люди помещены в СИЗО. Ведется следствие, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 28 февраля.