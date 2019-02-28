Пешеход попал под троллейбус на Билибина

28.02.2019 17:58 261

Сегодня днем, 28 февраля, около 14 часов дня спасателями было получено сообщение о ДТП на Билибина.

Троллейбус наехал на пешехода. В результате ДТП пострадал один человек.

На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.