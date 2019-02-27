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Многоквартирный дом снесли в центре Калуги по требованию прокуратуры

27.02.2019 20:15 1 404
Многоквартирный дом снесли в центре Калуги по требованию прокуратуры

Расселенный многоквартирный дом в который свободно могли проникать все желающие обнаружили во время проверки на калужской улице Поле Свободы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 27 февраля.

Выяснилось, что ООО «ТЕРРАИНВЕСТ» должно было снести дом до 6 декабря прошлого года. Но во время проверки работы по уничтожению здания еще не начали.

Заброшенный дом снесли после вмешательства прокуратуры.


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