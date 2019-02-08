В Обнинске девушку сбили прямо на переходе

08.02.2019 11:49 225

Вчера, 7 февраля, в Обнинске сбили пешехода. 51-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Калина», двигаясь от улицы Маркса в сторону улицы Белкинской, совершил наезд на 22-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу, сообщила пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.



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