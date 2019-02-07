Малолетние преступники из Калуги получат образование прямо в СИЗО

07.02.2019 13:45 187

С 4 февраля текущего года несовершеннолетние преступники будут получать общее образование.

Как сообщила пресс-служба областного УФСИН, администрация СИЗО-1 города Калуги создала все условия для обучения и оборудовала специальный класс. На сегодняшний день образовательный курс проходят 4 ученика. Обучают их педагоги калужской школы №45.

Преподаватели обещают сделать все возможное, чтобы их ученики ступили на правильный жизненный путь.