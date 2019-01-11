Сегодня, 11 января, в 16 часов В центре Калуги сбили человека.
На улице Кирова автомобиль «Ниссан» наехал на пешехода. Пострадавший получил травмы, в настоящий момент его состояние оценивают медики, сообщила пресс-служба областного Управления МЧС.
Обстоятельства ДТП уточняет прибывший на место патруль ГИБДД. Сейчас последствия аварии ликвидированы.
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