В центре Калуги сбили человека

11.01.2019 17:08 183

Сегодня, 11 января, в 16 часов В центре Калуги сбили человека. На улице Кирова автомобиль «Ниссан» наехал на пешехода. Пострадавший получил травмы, в настоящий момент его состояние оценивают медики, сообщила пресс-служба областного Управления МЧС. Обстоятельства ДТП уточняет прибывший на место патруль ГИБДД. Сейчас последствия аварии ликвидированы.



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