Водоканал насчитал ветерану 47 тысяч за двухмесячный полив огорода

09.01.2019 14:55 698

Калугаоблводоканал выставил ветерану труда в Юхновском районе счет в 47 с лишним тысяч рублей за полив огорода в июне и июле, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 9 января.

При этом мерить реальный размер огорода водоканал не стал, а посчитал, что пенсионерка активно поливала все свои 40 соток. В дело вмешалась прокуратура, и в конце прошлого года бабушке был произведен перерасчет.