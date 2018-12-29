Мужчина подсел за стол к компании и украл телефон

38-летний мужчина украл телефон у случайного знакомого, сообщила в субботу, 29 декабря, пресс-служба областного УМВД.
Он подсел в кафе за столик к компании, в которой были и его старые знакомые. Вместе он распивали спиртное, затем один из новых собутыльников подозреваемого вышел на улицу, а мужчина взял его телефон и ушел.
Украденным смартфоном он попользовался пару дней, а затем продал первому встречному за 500 рублей.
Полицейские вычислили вора и теперь ищут пропавшее имущество.
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