Мужчина, избивший собутыльника стаканом, сядет на год

19.12.2018 12:13 148

На днях суд вынес приговор 27-летнему жителю Спас-Деменска, который избил собутыльника, рассказали в среду, 19 декабря, в прокуратуре Калужской области.

В результате возникшего конфликта мужчина схватил стакан и нанес одному из гостей два удара по голове, причинив таким образом легкий вред здоровью.

В ходе расследования выяснилось, что правонарушение он совешил в период отбытия условного наказания за пьяное вождение. Судья принял это во внимание и, решив, что на путь исправления обвиняемый не встал, назначил ему год тюрьмы.