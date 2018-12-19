Воришка, укравший интернет и телевидение, сядет на два года

19.12.2018 09:12 407

Калужская телекоммуникационная компания на днях пожаловалась в полицию на кражу специализированного оборудования.

По версии полиции, 39-летний безработный демонтировал принадлежащий организации распределительный шкаф, установленный на торце жилого дома. Похищенное калужанин сдал в пункт приема металла, а деньги, полученные за него, потратил на продукты и спиртное.

Воришке, оставившему жителей дома без интернета, телевидения и телефонной связи, грозит два года тюрьмы, сообщила пресс-служба калужского УМВД.