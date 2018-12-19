Воришка, укравший интернет и телевидение, сядет на два года

Калужская телекоммуникационная компания на днях пожаловалась в полицию на кражу специализированного оборудования.
По версии полиции, 39-летний безработный демонтировал принадлежащий организации распределительный шкаф, установленный на торце жилого дома. Похищенное калужанин сдал в пункт приема металла, а деньги, полученные за него, потратил на продукты и спиртное.
Воришке, оставившему жителей дома без интернета, телевидения и телефонной связи, грозит два года тюрьмы, сообщила пресс-служба калужского УМВД.
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