Двое юношей пытались стать наркосбытчиками, но неудачно

Двое 20-летних жителей Людиново решили заработать на торговле наркотиками, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 18 декабря.
Молодые люди купили в Брянске партию дурмана. Приехали в Киров и начали делать закладки на его улицах. При этом одн прятал наркотики, а второй фотографировал место для потенциальных покупателей. За этим занятием юношей и взяли полицейские.
Начинающие наркоторговцы успели сделать только 4 закладки. Места они сразу «сдали» полицейским. У них нашли еще 12 свертков.
Каждый из несостоявшихся наркоторговцев получил по 7 лет колонии строго режима.
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