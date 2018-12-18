Двое юношей пытались стать наркосбытчиками, но неудачно

18.12.2018 11:47 221

Двое 20-летних жителей Людиново решили заработать на торговле наркотиками, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 18 декабря.

Молодые люди купили в Брянске партию дурмана. Приехали в Киров и начали делать закладки на его улицах. При этом одн прятал наркотики, а второй фотографировал место для потенциальных покупателей. За этим занятием юношей и взяли полицейские.

Начинающие наркоторговцы успели сделать только 4 закладки. Места они сразу «сдали» полицейским. У них нашли еще 12 свертков.

Каждый из несостоявшихся наркоторговцев получил по 7 лет колонии строго режима.