Мигрантов посадили за побитого ДПСника

17.12.2018 15:27 302

Двоих граждан Кыргызской республики признали винновыми в применении насилия к инспектору ДПС, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 17 декабря.

22-летний мигрант ехал на машине без документов. Его остановил инспектор. Полицейский с приезжим отправились к дому иностранца, чтобы тот там показал сотруднику документы на машину. В этот момент мигрант попытался сбежать. Для этого она и его знакомый напали на инспектора и ударили его по лицу и ногам. Но иностранцев скрутили подоспевшие другие сотрудники полиции.

В итоге приезжие получили по 1 году и 6 месяцам колонии-поселения.