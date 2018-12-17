Мигрантов посадили за побитого ДПСника

Двоих граждан Кыргызской республики признали винновыми в применении насилия к инспектору ДПС, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 17 декабря.
22-летний мигрант ехал на машине без документов. Его остановил инспектор. Полицейский с приезжим отправились к дому иностранца, чтобы тот там показал сотруднику документы на машину. В этот момент мигрант попытался сбежать. Для этого она и его знакомый напали на инспектора и ударили его по лицу и ногам. Но иностранцев скрутили подоспевшие другие сотрудники полиции.
В итоге приезжие получили по 1 году и 6 месяцам колонии-поселения.
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