Калужанин заплатил сбережениями за тест в Интернете

12.12.2018 21:02 484

Житель Калуги нашел в сети Интернет тест, за прохождение которого обещали заплатить тысячу рублей, сообщила в среду, 12 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина без труда прошел опрос. Ему предложили заполнить на сайте необходимые поля и внести в них максимальную информацию о своей банковской карте.

Мошенники получил данные и списали с карты 5,5 тысяч рублей.



