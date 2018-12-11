Угонщик похитил трактор без причины

11.12.2018 10:13 290

В дежурную часть ОМВД России по Малоярославецкому району на днях позвонили из лесозаготовительной компании и сообщили, что с делянки пропал трактор.

Оперативники обнаружили пропавшую технику в лесу и стали выявлять причастных к похищению. Вскоре виновный нашелся: местный житель, работавший на соседней делянке, поздно вечером отогнал трактор подальше, в надежде переждать поиски, а потом вывезти транспорт из леса. Зачем ему понадобился трактор, похититель так и не смог объяснить стражам порядка.

Теперь угонщик находится под подпиской о невыезде до окончания расследования, сообщила пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району.