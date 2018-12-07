Еда калужских колониях была недостаточно сытной, зато с кишечной палочкой

07.12.2018 15:53 62

Нарушения при питании заключенных нашли во время проверок во время которых отбирали пробы блюд в четырех колониях Калужской области, сообщила прокуратура региона в пятницу, 7 декабря.

Были найдены несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам, в еде для заключенных было недостаточно калорий и присутствовали бактерии кишечной палочки.

Нарушения устранены после того, кк в колонии направила предписания прокуратура.

Два заместителя начальников колоний были привлечены к административной ответственности.