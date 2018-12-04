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Военный заплатил долг когда наябедничали в его часть

04.12.2018 16:54 2 224
Военный заплатил долг когда наябедничали в его часть

Военнослужащий задолжал женщине 225 тысяч рублей, сообщила во вторник, 4 декабря, пресс-служба областного управления судебных приставов.

На суде он договорился отдавать по 10 тысяч в месяц, исправно платил почти год, а затем перестал. Приставы отправили исполнительный лист в военную часть, где служит мужчина.

- По-видимому, начальство военнослужащего негативно отнеслось к подобному повороту событий, ведь спустя неделю гражданин С. полностью погасил остаток задолженности в 135 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы.

Военному пришлось еще заплатить 16 тысяч исполнительного сбора.


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