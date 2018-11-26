За продажу некачественного гаджета продавец заплатил штраф, неустойку и компенсацию морального вреда

26.11.2018 11:24 148

Управление Роспотребнадзора по Калужской области обратилось в суд с иском о защите прав потребителя, расторжении договора, взыскании неустойки и компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба ведомства.

Компания продала смартфон стоимостью 32 990 рублей. Вскоре покупатель сдал телефон в ремонт. Но из ремонта смартфон пришел с множественными дефектами и потребитель отказался получать свой гаджет, обратившись за защитой своих прав в Роспотребнадзор.

По решению суда договор между гражданином и компанией был расторгнут, с нее взыскали стоимость смартфона, а также 3000 рублей неустойки , 3000 за моральный вред и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя - 19495 рублей.