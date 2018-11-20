Заключенные заработают на уборке города

20.11.2018 17:22 139

В Калужской области осужденных привлекают к оплачиваемому труду, сообщила 20 ноября пресс-служба УФСИН.

В октябре 2018 года администрацией ИК-6 заключила договор со строительной компанией на оказание услуг по уборке территории города.

Сейчас от 15 до 20 осужденных, имеющих положительные характеристики, работают на городских объектах. Доставка осужденных к месту работы и обратно, а также в обеденный перерыв в колонию-поселение производится силами организации – заказчика услуг. Ежемесячный заработок осужденных, занятых на уборке города, составит не менее существующего минимального размера оплаты труда, что позволит компенсировать ущерб, причиненный ими в результате преступных действий.