Нетрезвый мужчина избил приятеля за оскорбление девушки

16.11.2018 11:20 226

36-летний мужчина в Воротынске избивал приятеля пока тот не впал в кому, сообщила в пятницу, 16 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Товарищи выпивали. Нетрезвый потерпевший нелицеприятно высказался о дочери знакомого, тогда мужчина вспылил и начал его избивать. Он нанес неприятелю не менее 20 ударов кулаком.

Осознав, что натворил, мужчина попросил соседку вызвать полицию и сдался сотрудникам.

Здоровью его приятеля причинен тяжки вред. Вспыльчивому мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.