В Бабынинском районе установили карантин по бешенству

08.11.2018 12:05 234

Постановлением губернатора Калужской области с 7 ноября установлен карантин по бешенству на территории Бабынинского района.

На сегодняшний день в режиме карантина по бешенству животных находится три очага на территории Бабынинского района, один очаг - на территории Боровского района, один очаг - на территории Медынского района, сообщает пресс-служба комитета по ветеринарии при правительстве Калужской области.