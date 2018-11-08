В Бабынинском районе установили карантин по бешенству

Постановлением губернатора Калужской области с 7 ноября установлен карантин по бешенству на территории Бабынинского района.
На сегодняшний день в режиме карантина по бешенству животных находится три очага на территории Бабынинского района, один очаг - на территории Боровского района, один очаг - на территории Медынского района, сообщает пресс-служба комитета по ветеринарии при правительстве Калужской области.
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