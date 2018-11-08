Московский турист лишился фотокамеры и денег

Недавно столичный гость, прогуливаясь по центру Калуги, потерял фотокамеру, которой снимал достопримечательности города, и стал жертвой мошенника, сообщила 8 ноября пресс-служба областного УМВД.
Вернувшись домой, москвич разместил в интернете объявления о готовности материально отблагодарить нашедшего ценную технику. Вскоре ему позвонил мужчина и сообщил, что нашел похожую камеру на скамейке в парке. Незнакомец предложил владельцу перевести на его счет 3000 рублей и встретиться в назначенном месте.
Обрадовавшись, незадачливый турист перечислил требуемую сумму и поспешил в Калугу. Но на встречу никто не прише, и хозяин камеры обратился в полицию.
Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве и приступили к поискам преступника.
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