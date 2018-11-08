Мошенница избежала наказания из-за халатности пристава

08.11.2018 08:30 379

Следственный комитет Калужской области на днях возбудил уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава, обвиняемого в халатности.

Ведя исполнительное производство о взыскании штрафа в 40 000 рублей с женщины, осужденной за совершение мошенничества в 2016 году, должностное лицо не принимало никаких мер к принудительному взиманию штрафа, который осужденная так и не заплатила. В результате мошенница избежала уголовного наказания в связи с истечением срока давности.

Факт халатности выявлен сотрудниками службы собственной безопасности областного УФССП. Как сообщает пресс-служба ведомства, ленивая сотрудница, допустившая халатность, уволена.