Мошенница избежала наказания из-за халатности пристава

Следственный комитет Калужской области на днях возбудил уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава, обвиняемого в халатности.
Ведя исполнительное производство о взыскании штрафа в 40 000 рублей с женщины, осужденной за совершение мошенничества в 2016 году, должностное лицо не принимало никаких мер к принудительному взиманию штрафа, который осужденная так и не заплатила. В результате мошенница избежала уголовного наказания в связи с истечением срока давности.
Факт халатности выявлен сотрудниками службы собственной безопасности областного УФССП. Как сообщает пресс-служба ведомства, ленивая сотрудница, допустившая халатность, уволена.
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