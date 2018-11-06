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Недобросовестный собутыльник пропил чужие деньги и украл телефон

06.11.2018 12:44 0 240
Недобросовестный собутыльник пропил чужие деньги и украл телефон

У 30-летнего жителя Малоярославца на днях пропал телефон.

Компания приятелей распивала спиртные напитки. Когда горячительное закончилось, друзья скинулись на новую партию и послали в магазин гонца, который пропал вместе с деньгами. Отправившись на поиски, друзья вскоре обнаружили его у магазина, распивающим алкоголь в другой компании. Возник конфликт, незаметно перешедший в драку, в ходе которой телефон выпал из заднего кармана бойца.

Как выяснилось, недобросовестный собутыльник, так и не донесший спиртное до приятелей, подобрал гаджет, стоимостью 10 000 рублей и покинул поле брани.

Несмотря на его обещание возместить ущерб, полиция возбудила уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

 


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