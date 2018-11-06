Восемь бесхозных кладбищ нашли в Износковском районе

06.11.2018 21:13 148

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Места захоронения оказались бесхозными, так как сведения о праве собственности на земельные участки в единый государственный реестр недвижимости не внесены.

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