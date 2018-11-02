Мандарины упорно дешевеют, овощи сезонно дорожают

02.11.2018 11:01 206

Мандарины становятся все дешевле, за минувшую неделю в магазинах федеральных сетей они потеряли в цене 8,5%. При этом их стоимость снижается уже не первую неделю подряд.

Также подешевели: говядина - на 4,7%, лук - на 3,2%, творог - на 0,78%, сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

Дорожают в области сахар, свинина, сливочное масло, куриные яйца. Увеличились цены на сезонные овощи. Огурцы поднялись в стоимости на 8,2%, сладкий перец - на 4,2%, томаты - на 3,5%.

Цены на бензин существенно не изменились.