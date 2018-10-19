Оптовые цены на бензин растут

За неделю в Калужской области выросли оптовые цены на бензин, сообщила в пятницу, 19 октября, пресс-служба областного правительства.
Тонна бензина подорожала на 0,6%, дизельного топлива - на 0,47%.
Розничные цены у крупнейших операторов существенно не изменились.
Средняя цена на бензин в Калужской области — 41,15 руб./л, на дизельное топливо - 42,49 руб./л.
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