Оптовые цены на бензин растут

19.10.2018 10:38 113

За неделю в Калужской области выросли оптовые цены на бензин, сообщила в пятницу, 19 октября, пресс-служба областного правительства.

Тонна бензина подорожала на 0,6%, дизельного топлива - на 0,47%.

Розничные цены у крупнейших операторов существенно не изменились.

Средняя цена на бензин в Калужской области — 41,15 руб./л, на дизельное топливо - 42,49 руб./л.