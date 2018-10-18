Наркодилер выбросил героин и надеялся, что полиция его не найдет

18.10.2018 11:26 214

33-летнего жителя Брянской области взяли за распространение героина, сообщила в четверг, 18 октября, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина получил партию наркотиков. Надеялся ее продать, но попал в поле зрения полицейских. Тогда он выбросил дурман на землю, рассчитывая, что героин не найдут, а самого распространителя быстро отпустят. Но полицейские отыскали свертки. В них было более 600 граммов героина.

Наркотики мужчина распространял в Брянской и Калужской областях с помощью закладок. Получал дурман он оптовыми партиями от неизвестного лица.