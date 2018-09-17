В Людиновском районе разбился автомобиль с пассажиркой

17.09.2018 11:18 579

В субботу 15 сентября рано утром произошло ДТП в Людиновском районе.

На 26 километре автодороги Людиново-Космачево-Печки водитель автомашины ВАЗ не справился с управлением и съехал с дороги, налетев на дерево.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля. С переломом грудной клетки и ключицы она госпитализирована, сообщает МОМВД России «Людиновский».