Калужская область станет участником пилотного проекта «Моя школа»

В пятницу, 19 августа, в Калуге состоялось пленарное заседание форума «Цифровая эволюция». На мероприятии губернатор Калужской области Владислав Шапша анонсировал участие нашего региона в пилотном проекте ГИС «Моя школа».

- Этот проект впоследствии будет внедрен на всей России, - пояснил Шапша. - Мы выступим пилотным регионом, где во всех школах области этот проект начнет внедряться в ближайшее время. Это, на самом деле, не эксперимент, это уже первый шаг, который кто-то должен сделать.

Сервис ГИС «Моя школа» внедряется в качестве вспомогательного инструмента. Система включает большой объем информации от всех российских школ, она объединит сразу несколько сервисов и баз данных.

- Можно по-разному относиться к цифре, - отметил губернатор. - Но ни один из нас без цифры жить сегодня не может. Мы настолько глубоко погружены в тему, что другого пути у нас нет. Есть только возможность быстро к этому адаптироваться, воспринимать, учиться и идти вперед.

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