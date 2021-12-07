В Калужской области 136 классов в 28 школах перевели на дистанционное обучение

В Калужской области за неделю, с 29 ноября по 5 декабря, резко выросло количество школьных классов, переведенных на дистанционное обучение. Если 30 ноября таких было 15, то на 7 декабря – 136. Об этом сообщили во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Калуге удаленно учатся дети в 80 классах 16 школ. В Обнинске - восемь классов в трех школах. В Боровском районе - 31 класс в двух школах. В Людиновском районе - 11 классов в трех школах. В Ферзиковском районе - четыре класса в двух школах. По одному классу - в Износковском и Куйбышевском районах.

Роспотребнадзор уточняет, что дети болеют респираторными инфекциями. При этом ведомство не уточняет, это ОРВИ или коронавирус.

Ранее сообщалось, что за неделю заболеваемость ОРВИ в Калужской области выросла на 27,3%. Выявлены первые два случая гриппа.

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