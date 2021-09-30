В Калужской области одна школа и 13 классов переведены на дистант из-за коронавируса и ОРВИ
В учебных заведениях Калужской области продолжают фиксироваться случаи заболевания коронавирусом. Об этом в четверг, 30 сентября, на заседании оперативного штаба сообщил министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ.
По его данным, на 30 сентября 66 учащихся болеют ОРВИ. Из-за этого восемь классов и одна школа в Козельском районе переведены на дистанционное обучение.
У шести учеников школ зафиксирован коронавирус. В связи с этим пять классов учатся дистанционно.
В средних профессиональных учебных заведениях коронавирусом болеют 60 калужских студентов и девять преподавателей.
В вузах Калуги и Обнинска в общей численности болеют ковидом 38 человек.
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