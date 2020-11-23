В Калуге более 60 школьных учителей болеет коронавирусом

В Калуге более 60 учителей школ на данный момент болеет коронавирусом. В понедельник, 23 ноября, на планерке в городской управе об этом сообщила начальник управления образования Ольга ЛЫТКИНА.

Еще 197 учителей и воспитателей из детских садов находятся на больничном в связи с ОРВИ.

По словам Лыткиной, ситуация с коронавирусом остается стабильной, нет такого большого роста числа заболевших, как это было в начале осени.

Также не увеличивается количество детей, которые болеют коронавирусом, подчеркнула Лыткина.

Ранее 23 ноября министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев рассказал, что в нашем регионе из-за коронавируса закрыты на карантин пять школьных классов.

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