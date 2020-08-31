В Калужской области рассказали о нововведениях в школах

Во вторник, 1 сентября, в Калужской области начнётся новый учебный год. В связи с эпидемией коронавируса для школьников подготовили нововведения, рассказали 31 августа на планёрке в региональном правительстве.

В первую неделю во всех школах состоятся уроки здоровья, на которых детям расскажут о правилах гигиены. Также соответствующую информацию сообщат на родительских собраниях.

По словам министра образования и науки Калужской области Александра АНИКЕЕВА, в каждой школе разработан собственный алгоритм действий в сложившейся ситуации. На входах будут измерять температуру. Планируется строго контролировать, чтобы дети с признаками ОРВИ не допускались до занятий.

- Большое количество людей у нас задействовано в этом процессе: и школьники, и родители, - отметил глава региона Владислав ШАПША. - И те ограничения, которые предусмотрены санитарными правилами, накладывают на нас ещё большую нагрузку.

Тем временем

В Калуге молодую пару сбили на переходе. Подробности.