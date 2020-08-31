В Калуге молодую пару сбили на переходе

Вечером в воскресенье, 30 августа, на улице Кирова в Калуге под колёса «Лады» попали два человека – 17-летняя девушка и 18-летний парень.

По предварительным данным, около 22:40 они пересекали проезжую часть по зебре рядом с памятником Кирову. В этот момент со стороны улицы Ленина двигался 21-летний мужчина на «Ладе». Водитель не затормозил и сбил пешеходов.

У пострадавших зафиксированы различные травмы, сообщили KP40 в УГИБДД по Калужской области.

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