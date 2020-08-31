В Калужской области 93 долгожителя получат письма от президента

В Калужской области в сентябре 93 долгожителя получат поздравительные письма от президента России. Среди них 70 женщин и 23 мужчины, рассказали KP40 в понедельник, 31 августа, в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Жительница Ферзиковского района отметит столетний юбилей.

71 ветеран отпразднует 90 лет, 21 пенсионеру исполнится по 95 лет.

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