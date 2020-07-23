В Калужской области четыре выпускника сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ калужских школьников по математике профильного уровня. В четверг, 23 июля, об этом сообщает региональное министерство образования и науки.

- Средний балл по сравнению с прошлым годом не изменился, - говорят в Минобразования. - Четыре выпускника показали максимальный результат - 100 баллов. Это учащиеся школ Калуги и Обнинска.

В этом году математику сдавали более 2500 выпускников школ Калужской области.

В комментариях в соцсетях, правда, калужане пишут, что на сайте с результатами ЕГЭ данные по математике пока не появились.

Ранее мы сообщали, что в Калужской области опубликовали результаты ЕГЭ по русскому языку.

Тем временем

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