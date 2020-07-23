В Калужской области сделают бесплатным отдых в детских лагерях в 2021 году

Как мы уже рассказывали, в нынешнем году ситуация с коронавирусом не позволила открыть в Калужской области загородные детские лагеря. Зато в следующем году отдых для детей будет бесплатным. В четверг, 23 июля, об этом заявил глава региона Владислав ШАПША.

- Детская оздоровительная кампания в 2021 года будет организована на тех же условиях, - отметил он. - Бесплатный отдых и питание на пришкольных площадках, в детских загородных лагерях, в первую очередь, для детей врачей, соцработников, малообеспеченных семей, а также для детей учителей, задействованных в проведении ЕГЭ. Отдельно я поручил провести большую разъяснительную работу. Всем, кто оставил заявки на путевки в детские лагеря, позвонят и объяснят ситуацию, чтобы не было никакого недопонимания.

Шапша отметил, что в некоторых регионах лагеря принимают детей и в этом году. Но назвать это отдыхом можно с натяжкой: жесточайшие санитарные меры безопасности, ограничения на проведение мероприятий, запрет на посещение родителями детей.

- А в случае, если в лагере случится вспышки коронавируса, вся смена уходит на обсервацию, и дети изолируются от внешнего мира на три недели, - подчёркивает глава региона. - Это стресс для ребенка, о каком улучшении здоровья и отдыхе тут можно говорить? Кроме того, чуть больше месяца осталось до начала учебного года. Если во время пребывания в лагерях дети начнут болеть, то мы рискуем сорвать 1 сентября и нормальную работу школ.

Тем временем

Дистанционно или за партой: как начнётся учебный год в школах Калуги. Подробности.