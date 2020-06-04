В детские сады Калужской области вернулись 7 тысяч малышей

Детские сады Калужской области по состоянию на 4 июня посещает чуть более 7 тысяч дошкольников. В четверг во время прямого эфира в «ВКонтакте» об этом рассказал глава регионального министерства образования и науки Александр АНИКЕЕВ.
Всего в нашем регионе 53 тысячи детей посещают сады. То есть сейчас в группы после коронавирусного карантина вернулось около 13% малышей.
- Детские сады открываются постепенно, - отметил министр. - Режим дежурных групп постепенно снимается. По мере снятия ограничений будет увеличиваться прием в детские сады.
Тем временем
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