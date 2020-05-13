В Калужской области отменили экзамены в 9 классах

В школах Калужской области не будут проводиться экзамены в девятых классах. В среду, 13 мая, об этом заявил региональный министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ.

- Экзамены в девятых классах проводиться не будут, - отметил он. - Аттестат будет выдан выпускникам по результатам промежуточной аттестации и по результатам собеседования.

Также он отметил, что экзамены в 11 классах точно не начнутся 8 июня, как было запланировано ранее. ЕГЭ перенесён пока на неопределённый срок из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

Ранее, напомним, в Калужской области объявили о досрочных каникулах в школах.

На 13 мая в Калуге и области подтвердили 2115 случаев COVID-19.