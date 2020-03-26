Калужский министр о дистанционном обучении: «Будут сложности, будут проблемы»

Как мы уже сообщали, 30 марта в Калужской области школы собираются перейти на дистанционное обучение. Эта информация не обрадовала некоторых родителей. Многие уверены, что в итоге именно им, а не учителям, придётся объяснять школьную программу.

- Дистанционная форма является единственно возможной сейчас формой обучения детей, - заявил в своём видеообращении в «ВКонтакте» 25 марта министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

Он напомнил, что дети будут учиться через интернет.

- Степень эффективности такого обучения во многом будет зависеть от активности администрации школы и учителей, - считает министр. - Мы осознаём всю сложность и необычность ситуации, масштабы предстоящего обучения. Осознаём различную степень готовности и ограниченность ресурсов. Но подобного опыта у нас ещё не было. Будут сложности, будут проблемы. Мы предвидим непонимание, недовольство. Мы готовы к ним. Это нелёгкий путь. Но мы должны его пройти. Ни у кого в мире сейчас нет ответа на вопрос, как в один день перейти всем школам на дистанционное обучение.

Аникеев подчеркнул, что уроки будут проходить в нестандартной форме.

- Они не будут организованы по всем предметам. А их продолжительность составит от 20 до 40 минут. Первая неделя перехода будет самым трудным временем для всех нас. Пока мы планируем осуществить переход в масштабе двух-трёх уроков в день.

Особое внимание будет уделено детям, которые не выйдут на онлайн-связь.

Подробнее о том, как именно дети будут учиться, обещают сообщить позднее.

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