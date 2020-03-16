Калужские студенты потребовали ввести карантин в вузе

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 15 марта, министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса. В то же вечер студенты КГУ им. К.Э.Циолковского опубликовали на сайте change.org петицию с требованием введения карантина в качестве профилактики эпидемии коронавируса.

- В связи с пандемией коронавируса предлагаю перевести учебное заведение на дистанционное обучение до устранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации в европейском регионе, в частности, Италии, и других странах Западной Европы, - говорится в тексте обращения, которое опубликовал Арман Асатрян. - Регулярно проводить дезинфекцию общежитий, где проживают обучающиеся. Запретить массовые мероприятия в образовательном учреждении.

По данным на утро 16 марта это обращение подписали 265 человек.

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