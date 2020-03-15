Всех студентов предложили распустить по домам из-за коронавируса

В воскресенье, 15 марта, министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса, передает РИА Новости.
На официальном сайте ведомства не позднее 18 марта опубликуют перечень онлайн-курсов для бесплатного использования студентами.
Будут ли введены подобные меры в учебных заведениях Калуги и Обнинска, пока не сообщается.
Ранее, напомним, врио губернатора Владислав Шапша рассказывал, что свободное посещение в школах, по примеру Москвы и Подмосковья, в нашем регионе пока не будет вводиться.
В России за 15 марта зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб. Три человека заболели в соседней с Калужской Московской области, один – в Тюменской.
Заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по COVID-19: Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, контактных лиц поместили под медицинское наблюдение.
Общее число зараженных в России достигло 63.
В Калужской области, напомним, заболевание пока ни у кого не выявлено.
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