Всех студентов предложили распустить по домам из-за коронавируса

В воскресенье, 15 марта, министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса, передает РИА Новости.

На официальном сайте ведомства не позднее 18 марта опубликуют перечень онлайн-курсов для бесплатного использования студентами.

Будут ли введены подобные меры в учебных заведениях Калуги и Обнинска, пока не сообщается.

Ранее, напомним, врио губернатора Владислав Шапша рассказывал, что свободное посещение в школах, по примеру Москвы и Подмосковья, в нашем регионе пока не будет вводиться.

В России за 15 марта зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб. Три человека заболели в соседней с Калужской Московской области, один – в Тюменской.

Заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по COVID-19: Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, контактных лиц поместили под медицинское наблюдение.

Общее число зараженных в России достигло 63.

В Калужской области, напомним, заболевание пока ни у кого не выявлено.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.