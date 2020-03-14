Калужские школы не будут переводить на режим свободного посещения из-за коронавируса

Как мы уже рассказывали, за минувшие сутки в России зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 пришлось на соседние с Калужской областью регионы – Москву и Подмосковье.

С понедельника в столице и Московской области вводят свободное посещение в школах. Рекомендации делать так в случае необходимости всем регионам разослало федеральное министерство просвещения.

Однако в Калуге и области мера пока не будет применяться. Об этом заявил ресурсу obninsk.name временно исполняющий полномочия губернатора Владислав ШАПША.

По словам руководителя региона, на данный момент в Калужской области официально нет ни одного заболевшего коронавирусом, поэтому нет и повода вводить специальные режимы. Однако это решение может быть пересмотрено, если заболевшие все-таки будут выявлены.

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