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В Калуге капитально отремонтируют пять школ

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 04.02.2020 16:34 0 105
В Калуге капитально отремонтируют пять школ

11 февраля состоится конкурс по поиску подрядчика, который займётся капитальным ремонтом школ №№ 1, 3, 9, 10 и 14 в Калуге.  

- Подрядчик выйдет на площадку 1 апреля – пока посмотрит объект, пока закупит материалы, - сообщила на планёрке в горуправе 3 февраля начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН. – Непосредственно строительные работы начнутся с 1 мая.

Напомним, капремонт в школах №№ 3, 9 и 14, здания которых являются объектами культурного наследия, должен был пройти ещё прошлым летом. Однако реализовать эти планы не удалось.Это произошло из-за того, что аукционы по определению подрядчика для этих школ не состоялись: на торги не вышла ни одна компания.

По тем образовательным учреждениям, где торги состоялись и где капитальный ремонт прошёл, у педагогов и проверяющих возникло много замечаний к подрядчикам.

Поэтому исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ попросил разработать конкурсную документацию таким образом, чтобы она предусматривала возможность для досрочного расторжения муниципального контракта в случае, если подрядчик не будет исполнять отдельные этапы по проведению капремонта.

– Это дополнительный сдерживающий фактор, - пояснил Денисов

- Мы здесь подходим так, чтобы не расторгать контракты, - ответила Юлия Ковтун. – Ежедневный контроль на объектах, потому что у нас есть всего четыре месяца на исполнение работ и, если мы уйдём в суды, то это путь в никуда. Мы изначально это понимаем и знаем свою ответственность.

О том, как будут организованы занятия в мае в школах, где пройдёт капитальный ремонт, читайте позже в новостях на нашем сайте.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 04.02.2020 16:34 0 105
Тэги: образование школа
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