Пять школ Калуги закроют на капремонт: где будут учиться дети

Как мы рассказывали, весной в пяти школах Калуги: №№ 1, 3, 9, 10 и 14 – начнётся капитальный ремонт. В апреле подрядчик будет знакомиться с фронтом работ и закупать строительные материалы. Непосредственно к ремонту он приступит с 1 мая.

В Управлении образования Калуги 4 февраля нам пояснили, каким образом в этих образовательных учреждениях будут проводиться занятия в мае.

- С 1 февраля часть учебных часов перенесена на субботу, - рассказали нам в управлении. – Часть занятий будет проведена в мае во вторую смену на базе соседних школ. Например, ученики школы № 14 будут учиться в 21-й школе, 9-й лицей – в школе № 8.

Часть предметов будет преподаваться в так называемом модуле – это когда объединяются несколько часов.

- Это будут исключительно развивающие предметы – такие, как музыка, ИЗО, физическая культура, - подчеркнули в Управлении образования. – В мае они пройдут на базе учреждений культуры, искусства: в библиотеках, кинотеатрах, парке культуры и отдыха. Каждый учебный час, который положено провести в мае, обязательно будет организован.

Мы поинтересовались, каким образом будут организованы последний звонок и выдача аттестатов в школах, где пройдёт капремонт.

- Последний звонок – в этом году он состоится 23 мая – пройдёт на базе соседних школ, - ответили в Управлении образования. – Для выдачи аттестатов найдём помещения. У нас много подведомственных учреждений с хорошими залами.

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