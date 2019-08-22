Спортзал в 5-й школе ремонтируют больше 9 месяцев

— Сегодня с начала ремонта большого спортивного зала исполняется 9 месяцев, а у меня всё ещё остаётся 18 претензий! — ​сказал директор средней школы № 5 Сергей ЗЕЛЕНОВ на одной из планёрок в горуправе в конце июля. — ​Я не строитель, ​я просто мужик, который может красить, пилить, строгать. Два дня на подготовку, день работы, и 17 пунк­тов из 18 я бы сделал!

Тяп-ляп

Как мы рассказывали, ремонт спортзала в 5-й школе начался в ноябре прошлого года. Завершить его строители обязаны были в конце декабря. Однако в эти сроки они не уложились. Не удалось подрядчику получить добро на эксплуатацию зала и в марте. Директор школы отказался подписывать акт приёмки из-за большого количества замечаний к качеству выполненного ремонта. Действительно, некоторые работы строители сделали тяп-ляп, а какие-то и вовсе проигнорировали. Например, не установили в спортзале систему вентиляции, хотя в проекте она была.

В конфликт пришлось вмешаться городскому голове. В конце марта он побывал в школе, осмотрел спортивный зал и поручил устранить все недоделки к 19 апреля. Для этого Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ дополнительно выделил из городского бюджета 400 тыс. рублей. Увы, чуда не произошло.

Проверка

Вместе с тем заказчик кап­ремонта в лице Управления капитального строительства принял у подрядной организации работу и оплатил её полную стоимость, хотя, как показала прокурорская проверка, объём сделанного не соответствовал условиям контракта.

— По факту выявленных нарушений 10 июня прокуратурой г. Калуги возбуждено дело об административном правонарушении в отношении главного специалиста отдела строительного контроля МКУ УКС, — ​сообщили нам в пресс-службе прокуратуры Калужской области. — ​Виновное лицо привлечено к административной ответственности.

В июне прокуратура провела ещё одну проверку, к которой привлекла Контрольно-счётную палату г. Калуги.

— По результатам контрольного осмотра установлено, что в актах о приёмке объём работ и расход материалов завышен на сумму 449 тыс. 327 рублей, — ​рассказали нам в прокуратуре. — ​По факту выявленных нарушений 19 июля прокуратурой города в адрес городского головы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

20 июля руководство УКС обратилось в Арбитражный суд Калужской области с требованием взыскать с подрядчика 436 тыс. рублей, а также устранить допущенные во время ремонта дефекты.

Как «усыхала» смета

Судебная тяжба может затянуться на долгие месяцы, а до начала учебного года осталось всего ничего. Не дождавшись строителей, Сергей Зеленов отправился на городскую планёрку, чтобы ещё раз обозначить проблему перед градоначальником. Пользуясь случаем, Зеленов рассказал, как обещанные Дмитрием Разумовским 400 тыс. рублей за несколько месяцев «усохли» до 321 тысячи.

— В апреле я получил смету на 375 тыс. рублей, хотя давали 400. В мае происходит некая «усушка», и я имею договор уже на 351 тысячу, — ​сообщил директор 5-й школы. — ​Конец июня — ​328 тысяч. Куда всё «усыхает»? И, наконец, 18 июля я получаю новую смету на 321 тысячу 127 рублей с копейками. Листаю и вдруг вижу: разметку убрали, сняв 55 тыс. рублей! Хотя в первой смете она стоит 19 тыс. 420 рублей. Это что — ​работа?!

— Я ещё раз посмотрю эти 18 замечаний, — ​пообещал начальник Управления капитального строительства Кирилл ДАНИЛЫЧЕВ. — ​Что касается вентиляции, то мы откорректировали проект, сейчас он проходит у нас в УКС проверку. День-два — ​мы его проверим и отпра­вим смету в Управление финансов. Стоимость этих работ составляет порядка 1–2 млн. рублей.

— Мелкие замечания быстро устранить, — ​подытожил разговор Разумовский. — ​Оперативно разместить заказ на приточную вентиляцию, которая там действительно необходима. На прошлой неделе мы поинтересовались у директора школы, изменилось ли что-то после его выступления на планёрке. По словам Сергея Зеленова, проектировщик, который занимается вентиляцией, приходил. Правда, в какой стадии находятся проектные работы, неизвестно. На прошлой неделе в спортзале наконец-то начали наносить разметку. С устранением остальных замечаний подвижек нет. Специалисты Управления капитального строительства в гости в школу не заглядывали.

Кто виноват

По чьей же вине капремонт спортивного зала длится так непозволительно долго? Почему подрядчик откровенно игнорировал рекомендации и горуправы, и руководства школы? Эти вопросы остаются открытыми.

Между тем есть основания полагать, что история капремонта спортзала в 5-й школе — ​это не частный случай, а тревожная тенденция. Нынешним летом ремонтные работы проводились ещё в нескольких школах Калуги. И везде к подрядчикам есть вопросы.

— Директора школ, которые находятся в ремонте, контролируют, они в отпуск не ушли, — ​сообщила начальник Управления образования Ольга ЛЫТКИНА. — ​Но хотелось бы также, чтобы со стороны УКС раз в три-четыре дня тоже осуществлялся контроль выполняемых работ, потому что определённые нарекания уже есть.

Начальник Управления архитектуры, градострои­тельства и земельных отношений Юлия Ковтун попыталась было защитить коллег из УКС: мол, нагрузка на специалистов управления огромная, они проверяют документы по 60 объектам, которые направило Управление образования.

— Нам никогда такие большие суммы на ремонт не давали. Конечно, мы хотим отремонтировать макси­мальное число учреждений, которые в этом нуждаются, — ​возразила Лыткина. — ​УКС должен был нам подсказать: давайте не 12 школ сделаем, а 5. Кроме того, предварительные сведения о том, какие виды работ нужно проводить, делали специалисты Управления образования и централизованная бухгалтерия.

На будущее Дмитрий Разу­мовский попросил Ольгу Лыткину чётче расставлять приоритеты. Но фактически он признал: работа УКС оставляет желать лучшего.

— Вопросы реставрации, капитального ремонта объектов мы будем концентрировать в Управлении капитального строительства. Это экспертная организация — ​она должна такой стать. Хотя сейчас таковой, к сожалению, не является, — ​сказал, в частности, градоначальник. — ​Провести за год реформу в полном объё­ме мы не смогли. А это надо сделать. Заработные платы сотрудникам, которых будем набирать, уже увеличили.

И напоследок. Прошлым летом мы писали о реконструкции ДШИ № 4 в Анненках. Завершить её должны были к 1 сентября 2018 года, но фактически работы заканчиваются только сейчас.

Эта статья была опубликована в №34 газеты «Калужский перекрёсток» от 21 августа 2019 г. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.