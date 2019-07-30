Три школы останутся без ремонта

В школах №3 и №14, а также в лицее № 9 в Калуге к новому учебному году не успеют провести капитальный ремонт. В понедельник, 29 июля, об этом сообщили на планёрке в городской управе.

Произошло это из-за того, что аукционы по определению подрядчика не состоялись: на торги не вышла ни одна компания. Проводить повторные торги уже не имеет смысла, так как, даже если подрядчики и найдутся, к началу учебного года завершить ремонт не удастся – объем работ слишком большой.

– Эти три школы являются памятниками архитектуры, - приводит слова директора МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» Кирилла ДАНИЛЫЧЕВА пресс-служба городской управы. - Состав проектной документации на них значительно отличается от других школ – там требуется разработка дополнительных разделов, согласование пришлось проходить в управлении по охране памятников. Поэтому сроки разработки проектной документации сильно растянулись.

– Документацию следует готовить заблаговременно, чтобы к 1 января сметы были уже проверены и мы имели все проекты на капитальные ремонты, - заявила в свою очередь начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН. - С другой стороны, то, что мы имеем сейчас 60 объектов на проверке, на составлении дефектовок и смет, – это огромнейшая нагрузка на УКС. Необходимо все-таки минимизировать и делать капитальные ремонты школ. Чтобы мы сделали их один раз и ушли на пять-десять лет, забыв об этом. А сейчас что получилось? Мы делаем ремонт фасада, но не меняем окна, мы делаем ремонт крыши, заменяем частично фасад. Все эти работы должны быть синхронизированы. Так как это опыт первого года, мы свои ошибки понимаем. И я думаю, что опыт у нас теперь огромнейший.

Желающих ремонтировать здание школы №17 также пока не нашлось. Но эту школу на повторные торги все-таки выставят. Они должны состояться 1 августа. Сроки завершения ремонта школьного спортзала, соответственно, будут продлены до 1 октября. Школы № 3, № 14 и лицей № 9 тоже отремонтируют, но ремонт будет сделан косметический.

– Необходимо составить сметы в рамках 600 тысяч по каждой из школ, решить проблемы протечек там, где они были, - распорядился городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Чтобы подготовить школы к началу нового учебного года, локально придется дыры залатать. Но это все нужно сделать до 1 сентября.

В будущем руководители города собираются полностью поменять концепцию капремонта школ: делать его надо комплексно и начинать с тех, кто в этом нуждается более всего. Но три школы, которые не удалось отремонтировать в этом году, обязательно должны быть отремонтированы в следующем. Причем торги должны быть проведены уже в этом году.

Уважаемые читатели, а в каком состоянии школы, в которых учатся ваши дети? Пишите в комментариях!