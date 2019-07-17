Все на 100: калужанка установила региональный рекорд по ЕГЭ

В эти дни Виктория ЛЕЖНЕВА — нарасхват. Интервью на телевидении, на радио, в газетах. Последние две недели расписаны чуть ли не по минутам.

— Свободного времени вообще нет, — говорит девушка.

В одночасье она стала местной знаменитостью, сдав все три выпускных экзамена — русский, биологию и химию — на 100 балов. Это региональный рекорд.

— Таких стобалльников — четыре человека: две девочки набрали по 100, одна — 200, а у меня — 300! — рассказывает Виктория. — Мне столько людей позвонили! Очень неожиданно. Это даже приятнее, чем получать поздравления с днём рождения.

Зубрёжка не поможет

Виктория окончила гимназию № 19 с золотой медалью. При этом говорит, что зубрёжка в учёбе не помогает, нужно не заучивать, а понимать предмет, ещё лучше — полюбить.

— Мне всегда нравилось учиться, — рассказывает она. — Было интересно, никто не заставлял. Может быть, родители заложили такое отношение.

— Тяжело быть отличницей? Все ждут от вас максимального результата, нельзя дать себе слабину.

— В принципе, мне не особенно тяжело было. А в 11-м классе себе слабинку давала — не так тщательно готовилась к некоторым предметам.

— Ожидали таких результатов экзаменов?

— Нет, но всё же рассчитывала на высокие баллы — за 90. Узнав результаты, почувствовала облегчение и удовлетворение — все старания не напрасны.

— Как настраивались на экзамены?

— Очень переживала, не была уверена в себе, близкие пытались успокоить. Нервничала я только перед ЕГЭ и уже после — в ожидании результатов. На экзаменах, когда видела КИМ (контрольно-измерительный материал. — Прим. автора), было не до переживаний. По химии ничего неожиданного для меня не было. На экзамене по русскому языку времени, казалось, было не так много. В тесте была уверена, а в сочинении — нет. По биологии вроде тоже ничего сверхъестественного, но задуматься было над чем. Ожидание результатов по ней было самым ужасным. Когда я приходила с других экзаменов, не было времени об этом думать, готовилась к следующим, всё проходило незаметно, и я могла отвлечься. А тут пришла — делать пока нечего, и я думала, переживала. Одноклассники уверяли, что у меня будет третья «сотка». Но я в это не верила.

Время не ждёт

— В чём секрет таких результатов?

— Да нет никаких секретов. Просто чем раньше начнёшь готовиться, тем лучше. Предметы я выбрала ещё в 9-м классе и готовилась серьёзно и к ОГЭ, и к ЕГЭ. Упор делала на биологию и химию. Мне не было сложно, я получала удовольствие от решений, от чтения. Занималась с репетиторами. В 11-м классе слушала онлайн-курсы. В онлайн-центре хорошие преподаватели, мне не пришлось тратить время на план повторения, знала, что дадут программу и всё заново расскажут. Хорошо помогает и подготовка к олимпиадам. Они и психологически настраивают, потому что на заключительных этапах такая же обстановка, как и на самом экзамене. К тому же к ним интереснее готовиться, чем к ЕГЭ, — больше информации, намного глубже освещены темы. Когда я решила связать свою жизнь с биологией и химией, перспектив для участия в олимпиадах у меня не было. Но я всё равно участвовала и дошла до регионального этапа Всероссийской олимпиады. Заняла по экологии и биологии второе место. А в этом году участвовала в олимпиаде Высшей школы экономики.

По маминым стопам

— Куда собираетесь поступать?

— Буду врачом. Со специальностью пока не определилась. Моя мама — врач-терапевт, и я решила пойти по её стопам. С детства видела, с какой любовью она относится к своей работе, к пациентам. Собралась поступать в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Проходные баллы пока неизвестны. В этом году изменились правила приёма, выросло число абитуриентов, которых принимают без вступительных испытаний.

— С такими баллами вы точно вне конкуренции.

— Оказалось, что это не так. В приёмной комиссии сказали, что поступающие без вступительных испытаний могут занять все бюджетные места. Поэтому на всякий случай буду подавать документы и в другие медицинские институты в Москве и Санкт-Петербурге.



Наша справка

В этом году в Калужской области сдавали ЕГЭ 4562 человека — на 300 больше, чем в 2018-м. 5 человек — в Калуге, Людиново и Бабынино — были удалены с ЕГЭ за попытку воспользоваться шпаргалками или сотовыми телефонами.

В нашем регионе насчитывается 41 стобалльный результат: 4 — по математике профильного уровня, 6 — по истории, 7 — по химии, 14 — по русскому языку, 3 — по обществознанию, 2 — по физике, литературе и биологии, 1 — по информатике.

Больше всего стобалльных результатов в Калуге — 19 — и Обнинске — 13. Кроме того, по 2 стобалльника в Кировском, Малоярославецком и Людиновском районах, по одному — в Думиничском, Спас-Деменском и Дзержинском районах.

Трое выпускников из Калуги, Обнинска и Малоярославца набрали по 100 баллов по двум предметам.

Средний балл в Калужской области по математике профильного уровня, физике, истории составил 56 баллов, по биологии — 53 балла, по английскому языку — 74 балла, по немецкому языку — 79 баллов.

Средний балл по русскому языку составил 70 баллов, по информатике — 60 баллов, по химии — 59 баллов. Это уровень прошлого года.

По обществознанию, физике, химии, немецкому языку средний балл в Калужской области выше, чем в целом по России.

Самые популярные предметы при сдаче ЕГЭ — обществознание, физика, биология и история.

Эта статья была опубликована в №29 газеты Калужский перекрёсток от 17.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.