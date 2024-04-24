В Кирове досрочно отремонтируют школу

Приводить в порядок помещения для размещения дошкольных групп начали в прошлом году. Завершить планировалось только в 2025-м.

Однако сейчас стало известно, что работы в школе №5 получится выполнить быстрее.

- Приняли решение о выделении дополнительных средств, чтобы это важное событие состоялось уже в этом году, - сообщил 23 апреля глава администрации Кировского района Игорь Феденков.