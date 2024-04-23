В Калуге умер профессор Юрий Дробышев

Доктору педагогических наук было 68 лет. О его смерти в понедельник, 22 апреля, сообщили в Финансовом университете, где он преподавал последние годы.

Дробышев преподавал математику в Калуге с 1990 года. С 2004 по 2010 годы он возглавлял Калужский государственный университет. В Калужском филиале Финуниверситета был профессором кафедры «Бизнес-информатика и высшая математика». Вел творческую мастерскую для школьников 3-4 классов.

Прощание с преподавателем состоится 24 апреля в 10:30 на Зерновой, 17В.